許多人吃生魚片時，常會發現魚肉旁擺了一片「綠色塑膠葉」，近日就有網友好奇塑膠葉的用途，特地上網發文求解。事實上，過去就有日本料理師傅透露，這種塑膠葉除了在擺盤時能增加料理專業感，還能防止食材味道交互沾染，而在日本當地也常見生鮮肉品旁放了一片真的葉子，其背後也有特殊用意。

原PO日前在論壇《Dcard》以「生魚片必有的擺盤」為題發文詢問，他一直以來都很納悶，為何生魚片的擺盤上，時常都會有一片外觀像是一株小草的綠色塑膠片，直說：「有人知道它的用途嗎？」

貼文曝光後，有不少內行網友解答，「隔開味道，也是增加美感」、「卡通『我們這一家』有出現過！防味道互相沾染，卡通裡面是叫葉蘭」、「一開始擺那一片葉子是真的要把不同食物隔開，現在就純粹好看」，甚至還有人說：「我都直接吃掉，以為放盤子上的東西都可以吃，吃了都有一種怪味，但又懶得挑掉就吃下去了」。

根據《東森新聞》報導，其實這片不可食用的綠色塑膠葉叫作「山型葉」，在日本料理中被用來擺盤，能增加料理專業感，一名日本料理師傅說，「肉看起來很單調，擺個綠色的看起來比較新鮮」。另外，塑膠山型葉也有防止食材味道沾染的功用。

而日本料理中常見的擺盤還有「紫蘇葉」，具去腥解膩、殺菌暖胃的功效，不過其單價較高，每片要3到8元，保存期限大約只有5天。師傅透露，在日本的肉品也常會擺放一片真的葉子，讓消費者能觀察葉子是否枯萎，判斷肉品的新鮮程度。