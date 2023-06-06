20多歲吳姓男子，前年透過臉書認識13歲國中少女，兩人進一步交往，吳引誘少女直播沐浴，他則竊錄影片，之後兩人發生3次性行為，少女家人輾轉得知後提告，士林地院6日判決，依兒少性剝削防制條例中使少年被拍攝猥褻行為電子訊號、對於未滿14歲之女子為性交罪共4罪，應執行有期徒刑4年2月，可上訴。

吳姓男子2021年1月間，透過網路與少女通話，知道少女正在洗澡，要求少女打開視訊，少女以為只是看一下，未發現整個沐浴都被竊錄，3月、4月間，兩人情正濃時發生3次性行為，直至親友輾轉得知後報案，警方在吳男手機內發現有少女沐浴影片。

合議庭認為，吳男明知小女友只有13歲，竊錄非公開活動及身體隱私部位影響，並和其發生性交行為，吳男犯依以他法使少年被拍攝猥褻行為電子訊號罪，判處有期徒刑3年2月，3次對未滿14歲女子為性交罪，分別處3年2月，全案4罪，應執行4年2月。可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。