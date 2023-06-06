宜蘭高速追撞車禍釀3死1傷，「瑞典坦克」駕駛身分曝光了。（翻攝自宜大工學院官網、吳佩蓉攝）

今(6)日上午7時許，宜蘭縣五結鄉溪濱路三段與鎮安路口發生死亡車禍，1輛「瑞典坦克」疑未注意車前狀況，高速追撞1輛麵包車，以及波及1輛小貨車釀3死1傷，而「瑞典坦克」駕駛身分也曝光了，是名國立宜蘭大學的吳姓教授，另外，遭高速追撞的麵包車內母女，其母親當場死亡，而女兒送醫不治，且送醫不治女子是國立宜蘭高商二年級的陳姓女學生，同學聞噩耗都傷心不已。

據悉，「瑞典坦克」的駕駛是60歲吳姓男子，且是宜蘭大學的教授，發生重大車禍前，吳姓教授是要趕著前往學校上課，吳姓教授也曾獲行政院國家科學委員會頒發「99年度大專院校獎勵特殊優秀人才」，並獲校內「110學年度優良導師」榮譽，並且研究專長為化學工程、環境工程。

從這起車禍的行車紀錄器可見，小貨車駕駛行駛在溪濱路三段往南方向，對向一輛的瑞典坦克從後方高速駛來，向前追撞前方麵包車，麵包車車尾受到強力撞擊瞬間被壓扁，而瑞典坦克也噴到對向與小貨車相撞；路口監視器也拍下撞擊瞬間，只見麵包車受到強力撞擊後，再撞上路口電線杆，車體瞬間炸成碎片，現場滿地殘骸；這起車禍的詳細發生原因、經過及肇事責任歸屬，待警方進一步調查釐清。