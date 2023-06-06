在阿拉伯聯合大公國5月31日（三）宣佈將退出由美國領導的聯軍之後，伊朗表示將與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、阿曼等國組成聯合海軍力量，伊朗海軍司令官宣稱此聯盟還將包括卡達、巴林、伊拉克、印度和巴基斯坦一共9個國家。

據《以色列時報》（Times of Israel）3日報導，伊朗海軍司令伊拉尼（Shahram Irani）在上週五（2）宣布，伊朗將與上述中東國家組成聯合海軍，他還表示，印度和巴基斯坦也將加入其中，艦隊組成達到9國。

More collapse of US🇺🇸 hegemony:



Iran🇮🇷, Saudi Arabia🇸🇦, UAE🇦🇪 and Oman🇴🇲 are in consultations to form a joint navy to guarantee security in the Persian/Arabian Gulf region. These consultations have begun with the coordination of China🇨🇳 after the landmark Iran-Saudi… pic.twitter.com/QoPejs1lKS — Going Underground (@GUnderground_TV) June 2, 2023

根據半官方的《法爾斯新聞社》（Fars news agency）報導，伊拉尼將軍表示：「該地區的國家已經意識到，該地區的安全可以通過區域國家的協同合作來建立。」「幾乎所有北印度洋地區的國家都意識到，他們應該支持伊朗，透過協同合作共同確保（石油航道）安全。」

伊拉尼將軍並未提供有關這個聯盟的進一步細節，也沒有說明它何時會開始運作。根據阿聯外交部的聲明，該國在2個月前「撤回參與」由38個國家組成的聯合海上部隊，但沒有說明原因。

不過美國主導的聯合海軍指揮官霍金斯（Timothy Hawkins）告訴法新社，阿聯雖然暫停參與，但仍然是一個合作夥伴國家。本月初，美國表示正向波斯灣派遣增援，該地區運輸至少占全球海運石油的3分之1，以應對伊朗日益增加的騷擾行為。