嘉義市舊燈會停車場空地、垂楊路台電變電所前鴿子群聚，數量可觀，鴿糞滿地，還有民眾停車常吃鴿屎，嘉義市政府認為由於有人餵食，就會招來鴿子覓食，目前派員巡邏勸導，但成效有限，市議員陳家平也屢屢接獲陳情，督促市府要有更積極作為。

民眾停車在嘉義市舊燈會停車場一帶空地，車子有斑斑駁駁鴿屎。（廖素慧攝）

嘉義市新生路舊燈會空地目前委外經營停車場，屢有民眾反映，停車後車窗、檔風玻璃、車頂有鳥屎，弄髒車子，才發現鴿子「群聚」在此，鴿子占據電線排排站，數量非常可觀，原來是鴿屎作崇。

嘉義市舊燈會區電線被鴿子占據排排站，數量可觀。（廖素慧攝）

陳家平指出，屢次接獲民眾陳情，垂楊路及仁愛路附近台電變電所前紅磚道上、舊燈會停車場空地鴿子很多，鴿糞滿地，造成街道環境汙染，還有鴿子成群飛到經國新城大樓住家的冷氣機孔洞築巢，冷氣機損壞，民眾不勝困擾。

陳家平認為這些鴿子可能是被棄養、迷途失鴿，因為有人餵食，才會愈聚愈多來覓食，希望市府採取更積極的作為，該依法處理，該開罰就要執法，才能為民眾解決問題，並維護環境整潔及市容景觀。

嘉義市舊燈會區停車場附近道路也有鴿子閒晃逛街。（廖素慧攝）

嘉義市政府建設處農林畜牧科表示，由於有人餵食，就會招來更多鴿子，會派員巡邏勸導民眾勿餵食，只是鴿子不像流浪狗會攻擊人，比較沒有危險性，市府人員仍以巡邏勸導勿餵食流浪狗為優先。

嘉義市政府環保局副局長孫意惇表示，確有接獲民眾陳情鴿子擾民，該局稽查人員不定期巡查民眾餵食鴿子情形，若有發現影響環境衛生才會依《廢清物清理法》開罰，目前尚未開罰，仍以勸導為主，台電、市府各在台電變電所前、舊燈會空地豎立「禁止餵食」告示牌，籲請民眾配合。