主計總處今公布5月消費者物價指數（CPI）年增為2.02％，漲幅為22個月新低；主計總處專門委員曹志弘表示，主要是去年比較基期低，加上蛋價回穩，蔬果、油料費等價格下跌所致；不過，6月有端午節連假，重要節慶的推升效應，預估6月物價會微幅上升，第2、3、4季的CPI平均值會落在2.17至2.18％之間，物價出現大漲的機率將降低。

值得留意的是，行政院關注的17項民生物資，4月年增率達7.35％，創近14年新高，5月的漲幅縮小至5.88％，主要是雞蛋漲幅由逾3成縮小至12.2％，豬肉、雞肉漲幅也趨緩，17項民生物資整體漲幅已經出現趨緩，5.88％是近3個月以來低點。

主計總處表示，5月CPI 年增為2.02％，主要是休閒娛樂消費需求增加，推升娛樂服務費用價格，加上外食費、肉類、蛋類、房租、家庭用品及個人照顧服務費價格上漲所致；不過，蔬菜、水果、油料費及通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲2.37％，再剔除能源後之總指數(即核心CPI)，漲幅為2.57％。

若從主計總處368個查價項目群中，價格變動影響較大者包括番石榴(芭樂)漲19.61％、國外旅遊團費漲19.44％、鮮花漲19.38％、旅館住宿費漲17.39％、雞蛋漲12.20％、沙拉油及調理油漲9.95％、豬肉漲9.85％、金飾及珠寶漲8.96％、西式早點(如漢堡、三明治)漲8.66％、其他個人照顧服務(不含醫療看護)漲8.02％。