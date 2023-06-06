借貸媒合平台im.B詐騙風暴延燒不止，如今又傳出4年前轟動一時的三聯集團吸金20億元案，主嫌徐少東手法與im.B詐騙案如出一轍，還曬出多張與法務部長蔡清祥的合照。國民黨立委王鴻薇今(6日)發文直批，這是繼前警政署長陳家欽後，第二大的檢調高層和詐騙集團合照，但蔡清祥的澄清聲明卻沒有向受害者道歉，心裡只想著自己。她強調自己已掌握「明星級檢察官」和im.B主嫌曾國緯等人飲宴，法務部的遮羞布蓋不住。

蔡清祥今日凌晨緊急發聲明澄清，他擔任部長之前經人介紹而認識徐某，當時徐某並無任何案件偵辦中。107年參訪「張學良文化園區」巧遇徐某，經其主動邀約而留影。108年徐男涉及銀行法案件後未再與其有往來，歡迎各界查證，切勿僅憑相片妄下斷語。

「蔡清祥與20億詐騙犯徐少東合照！」王鴻薇表示，三聯集團吸金20億元案，主嫌徐少東，曾曬出多張與法務部長蔡清祥合照，無疑重創法務部公信力，也讓受到im.B詐騙事件影響的國人，對未來更加悲觀絕望，這是繼前警政署長陳家欽後，第二大的檢調高層和詐騙集團合照。

王鴻薇直批，雖然蔡清祥昨晚發出四點聲明，說自己沒有偵辦相關案件、只是巧遇合照以及之後沒有碰面等，急忙想要滅火、切割，但是就是沒有對於詐騙犯受害者，為自己識人不明致使合照被利用，向受害者道歉，因為蔡清祥心裡想的只有自己。

王鴻薇強調，她之前就警告過法務部，im.B詐騙事件中，她掌握「明星級檢察官」和im.B主嫌曾國緯等人飲宴，但是為了法務部的尊嚴，她並沒有公開，但如今蔡清祥與詐騙犯合照流出，法務部的遮羞布，是蓋不住，也擋不住。

「尤其蔡清祥這種辯駁方式，等於是幫所有綠營政治人物解套！」王鴻薇質疑，難道法務部對im.B詐騙事件合照的民進黨政治人物，包括黃偉哲、鄭文燦，通通都打算不了了之嗎？對於「明星級檢察官」的調查，也打算用一樣理由，輕輕放下嗎？