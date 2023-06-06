台中5億高中生的解剖報告6日出爐，報告指出賴男死因為「墜樓身亡」、並無驗出毒品反應，與法醫高大成的「遭下毒、被墜樓」說法不一。高大成稍早前受訪時也對報告書有所質疑，開酸法醫「看不出死因又不認輸」。對此，中檢發出新聞稿聲明，相關訴訟關係人應堅守偵查不公開。

高大成表示，仍要持續釐清針孔注射物和脖子、嘴部勒痕等原因，也強調他沒有要跟法醫敵對，只是想提出建議方向。他覺得一定有問題，所以他一直找證據，看到賴生遺體上嘴唇有痕跡，「是不是有人要摀住他的嘴巴？」、「賴生有掙扎所以脖子、手部有傷痕等」，這些傷痕都是值得探討的，「問題來源在哪裡要找出來」，不是覺得這些都不重要。

高大成也強調，針孔注射甚麼東西他不知道，但是一定有留下痕跡，把皮膚、肌肉送去鑑定，如果國內沒辦法處理就送去國外處理，看有沒有氯和鉀等存積，不過也有可能注射進去稀釋就驗不出來，最麻煩也是他最擔心的就是這樣。

高大成說，「重點是為什麼死亡？」如果是自然墜樓也要大約半小時才會死亡，賴生的二氧化碳和氧氣變化檢查出來是速死，如果是脾臟破裂就不是速死，不合常理，因此要結合臨床變化去總和，呼籲法醫和檢方不是「我看我的、你做你的」；最重要是氯和鉀有沒有超標、冠狀動脈有沒有一瞬間收縮，都是重點。

高大成與律師許哲維都認為，遭「下毒」，加工偽裝成墜樓或從低樓層「被墜樓」及發現右手有4個可疑針孔、頸部有勒痕等諸多他殺疑點，呼籲法醫和檢方不要對立，一起去討論，這是人命關天的問題，認為雙方都有心要解開賴生死亡之謎，直言高中生在拿到5億房產後輕生，是個非常荒謬的劇情，酸法醫：「看不出死因卻又不認輸！」。

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