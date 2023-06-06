民運人士王丹遭爆料9年前邀約李姓男子赴美，卻在美國飯店對李男強抱、強吻，意圖不軌，李男日前舉行記者會要求王丹在6月6日道歉，但王丹卻不理會，李男決定不忍了，發出採訪通知，表示將於明天(7日)早上到台北地檢署具狀控告王丹涉嫌妨害性自主罪。

李男表示，他和王丹在2014年初認識，後續幾次聚會中王丹提及接下來要前往美國，並邀約他前往，王丹對他來說就是師長、前輩，名人願意帶著前往美國的邀約非常吸引人，但沒想到在美國的飯店中竟遭對方從身後用力抱住、強吻，甚至被推到床上，且王丹還意圖解開他自己的衣物，讓自己急忙喊剛動完手術，對方才作罷。

但事後王丹卻回應稱完全不存在相關事件，李男4日上午舉行記者會公布更多細節，拿出王丹在美國的私人住所及內部擺設的多張照片佐證、並要求王丹必須於6日前在社群軟體上公開回應並道歉，否則將帶著所有證據提告。

李男坦承，他沒想過會被一位前輩、名人，甚至是政治明星做出這樣的事情，當時僅19歲的自己非常震驚與害怕，情緒一直等到回台後才有辦法宣洩，雖然早就希望公開向大眾說出此事，但因為過去身心狀況不夠穩定，擔心無法接受輿論壓力，才一直沒有辦法公開，但相關證據一直都有好好保存。

李男認為，王丹有著強大的權勢及光環，可以把手伸進政治圈或學術圈對他打壓，讓他感到非常害怕，會選擇把事情公開，是因為最近有很多政治工作者說出自己遭受的不當對待與性騷擾，這些事情對他的啟發很大，雖然他看完每一件個案後都感到很難過，但還是很謝謝大家有勇氣說出口。

由於李男在6日前等不到王丹的道歉，因此決定於明天上午9時30分到台北地檢署遞狀控告王丹涉嫌妨害性自主罪。