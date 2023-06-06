「很美又很鮮豔！」台東平地金針花季4月起進入花季，位在台東知本的天山農場，是東部賞金針的新祕境，種植面積3.8公頃的「台東7號」，受到先前瑪娃颱風外圍環流影響，帶來豐沛雨量，第2期花嬌豔綻放，業者推出金針泡麵、金針包等創意料理，抓住饕客的胃。

黃澄澄的金針花綻放，綿延形成一望無際的花海，在陽光照耀下，猶如閃閃發光的花毯，為夏日添上一筆絢爛。遊客巫小姐直呼，「這裡滿山的金針花，開得很密集，很漂亮。」

「天山農場」3年前引進改良品種「台東7號」，打造面積3.8公頃的花田，成為東部平地賞金針新祕境。（蕭嘉蕙攝）

位在台東知本中低海拔山區的「天山農場」，3年前引進改良品種「台東7號」，打造面積3.8公頃的花田，成為東部平地賞金針新祕境，第2期花況受到瑪娃颱風外圍環流挾帶雨水滋潤，嬌豔盛放。

天山農場導覽員林淑美說，台東7號是「一日花」，今天花開，明天凋謝，花期從4月一路到7月，第1期花在5月最盛開，枝幹會開出10幾朵花，第2期再開的時候就少10朵，第3期就更少了。

金針花賞食兩用，富含鐵質、維生素B12，業者發揮巧思推出各式創意料理。（蕭嘉蕙攝）

金針鮮花裹上薄薄麵衣，下鍋由炸至表麵金黃，經典料理「炸金針」口感酥脆、滋味甘甜，遊客說，吃起來就像薯條。金針花賞食兩用，富含鐵質、維生素B12，業者發揮巧思推出金針泡麵、金針包子等各式創意料理，讓遊客玩得開心、吃得美味，假日平均超過400人次造訪。