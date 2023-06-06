國民黨籍苗栗縣前苑裡鎮長劉秋東，涉嫌違反政府採購法及貪汙治罪條例，檢調昨天5日搜索、約談劉秋東父子、廠商、公所人員等16人到案，苗栗地檢署複訊後，認為劉秋東涉犯為重罪且有勾結串供之虞，向苗栗地方法院聲請羈押，院方6日下午4點半舉行羈押庭訊問後，裁定劉秋東羈押禁見。

苗栗地檢署指出，此案2022年1月間，經法務部調查局苗栗縣調查站檢具相關資料報告，由主任檢察官劉偉誠、檢察官蔡明峰組成專案小組指揮偵辦後，蒐證逾1年期間，發現劉秋東任職苑裡鎮長（2019年12月25日到2022年12月25日）期間，與其家人疑有共同借牌、詐術投標、利用實質掌握的人頭公司，投標苑裡鎮公所工程、向廠商索賄等嫌疑。

檢察官蔡明峰5日凌晨指揮法務部調查局苗栗縣調查站、台北市調查處、台中市調查處及中部機動工作站，持台灣苗栗地方法院核發的搜索票，搜索苑裡鎮農會、劉秋東父子住處、相關借牌投標廠商等10處地點，約談劉秋東父子等共16人到案。

經檢方漏夜偵訊，6日偵訊後，認劉秋東涉嫌以實質掌握的人頭廠商，投標苑裡鎮公所相關工程、向廠商要求賄賂、詐術投標、借牌投標等犯罪嫌疑重大，且所犯違反貪汙治罪條例第6條第1項第4款、同條例第5條第1項第3款圖利及職務要求賄賂等罪嫌，最輕本刑為5年以上之罪，且有逃亡、勾串共犯與證人之虞，向苗栗地方法院聲請羈押禁見。

檢方指出，劉秋東之子雖是共犯，但無羈押必要，經檢察官訊後諭知以30萬元具保、限制出境出海、限制住居。另，苑裡鎮公所建設課鄭姓課員、涉案廠商等人則分別諭知以5萬至30萬元不等金額交保。