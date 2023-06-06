南投縣50多歲洪姓男子疑似與草屯鎮史館路一家工廠員工有債務糾紛，日前曾持剪刀刺傷1名工廠員工，6日下午1時許又開車高速衝撞工廠，又高速倒車退出時撞上路旁小貨車，車子陷入火海，他未逃出葬身火窟，南投縣消防局獲報派遣水箱車灌救，洪男已燒成焦屍，整起事故警方調查釐清中。

草屯鎮史館路的工廠設施，遭洪姓男子開車衝撞破一個大洞，員工三緘其口。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

洪姓男子疑與工廠員工有債務糾紛，日前曾持剪刀傷工廠員工，這次又開車撞工廠，自己葬身火窟，兩事件是否有關聯？檢警調查中。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣消防局下午1時許接獲報案，指稱草屯鎮史館路上火燒車，派歉草屯、碧興等消防分隊多輛水箱車趕往灌救，消防員撲滅火勢，在駕駛座發現1具焦屍，經查死者為50多歲洪姓男子。

洪姓男子打算與草屯鎮史館路的工廠玉石俱焚？檢警偵辦釐清中。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

附近民眾指出，當時聽到一陣巨響，驚見洪男開轎車衝撞工廠，其車內竄出火勢與濃煙，車子接著高速倒車到工廠外，撞到停放路邊的1輛貨車停住，接著兩車陷入火海，不過轎車駕駛未逃出。

據了解，洪姓男子上周疑因債務問題，曾持剪刀刺傷1名工廠員工，如今又開車衝撞工廠，導致火燒車葬身火窟，兩案是否有關聯？待檢警調查釐清。

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