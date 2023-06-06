台北股匯市再度脫鉤，台股6日小幅上漲，大盤指數終場收16,761.66點，上漲47.23點，成交量2,723.54億元，三大法人買超27.03億元，外資及陸資買超22.96億元。匯市方面，外資早盤買股並匯入，但接近午盤後轉為匯出，加上投信及進口商進場買匯，新台幣終場小貶3.3分作收，收盤重回30.7元價位。

根據央行統計，美元指數回落下跌0.27％，主要亞幣普遍偏升，尤以日圓強升0.8％最強，其次為新加坡幣反彈0.27％、人民幣小升0.01％，新台幣反而貶值0.11％。韓國匯市則休市一日。

匯銀主管指出，美國非製造業採購經理人指數（PMI）不如預期，美元指數雖然回落，但新台幣持續走貶，主要是特定買盤影響，早盤外資雖有匯入，但接近11點時轉為匯出，加上投信海外投資買盤下資金匯出，加上進口商也進場買美元，直接把新台幣打到30.7元上方，最低一度貶至30.732元，午盤後一路維持貶勢至收盤。

匯銀主管分析，美國聯準會（Fed）進入緘默期，「短線美元跟著美國經濟數據走」，整體盤勢其實沒有太特定的指引，將隨著經濟數據的公布而波動，難以看出特定方向，而新台幣雖走貶，但波動仍不脫離30.5元至30.8元的區間，同樣看不出方向特定方向。

「主要亞幣各自有故事」，外匯交易員表示，6日亞幣升貶互見，日圓大幅走升，反映美債殖利率回落影響，市場預期6月不會升息，美債殖利率走跌，日圓跟著走強；而人民幣走貶，則是反映經濟前景不明，大陸人行降準題材延續，人民幣短線還是偏弱。