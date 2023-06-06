曾獲金馬、金鐘獎的男星劉冠廷，過去拍戲時常碰上日夜顛倒的日程，不久前重回舞台劇連演16場，同樣把體力逼到極限，他昨（6日）出席保健品牌活動透露，自己每天起床習慣喝雞精、咖啡提振精神，平時也會照顧女友孫可芳的體力狀況，「每次出班前都會關心說，今天雞精喝了嗎？互相彼此提醒。」展現暖男一面。

白蘭氏即起展開「企業試飲計畫」，首波鎖定駕駛族群。（白蘭氏提供）

「白蘭氏雙認證雞精」2.0升級版標榜口感清爽不膩，尾韻飄散雞湯清香十分順口，15分鐘內可促進新陳代謝，連續飲用可助攻元氣、免疫力與專注力。劉冠廷坦言，自己過去也怕這類產品有怪味，不過白蘭氏雞精消除這痛點，所以學生時期產品還是拉環式設計時就開始喝了，「國中基測那天，我爸也特別拿一罐替我打氣」，笑說最後成績不錯的原因就是有親情與產品的力量支撐。白蘭氏即起展開「企業試飲計畫」，首波鎖定駕駛族群，包括國光客運、台灣大車隊等，幫助司機提甩開疲憊。

「桂格養氣人蔘雞精」號稱顧元氣、補體力，售價視通路優惠而定。（佳格食品提供）

另電商統計，近期流感等多種病毒反撲，讓保健食品一舉站上熱銷榜前三名，補充元氣營養的商品很受青睞。「桂格養氣人蔘雞精」標榜抗疲勞且零脂肪、零膽固醇相對負擔較小，同時添加人蔘皂苷，訴求人蔘顧元氣，雞精補體力，一瓶抵兩瓶。16日至7月6日到全聯福利中心買18入兩組現折60元。

「白蘭氏雙認證雞精」標榜口感清爽不膩，6入官網限時特價432元。（白蘭氏提供）

「紐崔萊養氣飲」隨撕隨飲，方便消費者補充營養，30入組1600元。（紐崔萊提供）

「紐崔萊養氣飲」以人參、百合、茯苓搭梨子、羅漢果製成，口味清爽，滋潤養氣。其中人參選自長白山優等五年參，利用冷凍乾燥技術，保留植物營養和風味，經科學實證，飲用10周可達滋潤養氣效果；另包裝設計採便攜式設計，方便消費者隨撕隨飲。