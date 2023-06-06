新北市消防局緊急應變指揮學院（ERCA）於2019年揭牌啟用，是國內首創運用真實救災案例結合虛擬實境的訓練平台，ERCA每年培訓600名以上的救災指揮官，今年第二梯次基礎指揮官班訓練於6月5日至9日辦理，此次學員包含新北市新派任的9名分隊長，同時新竹市消防局、宜蘭縣消防局及屏東縣消防局的外勤幹部亦共同參與本次課程。

新北市消防局緊急應變指揮學院（ERCA）辦理今年第二梯次基礎指揮官班訓練。（新北市消防局提供）

新北市消防局副局長陳崇岳今（6）日上午主持開訓典禮，新竹市消防局也指派外勤大隊長及副大隊長至ERCA共同學習交流且分享救災經驗。陳崇岳表示，ERCA協助桃園市、台中市、彰化縣、新竹市、新竹縣、台東縣及澎湖縣等外縣市消防局進行指揮官訓練，為國內最新最優良的指揮官訓練平台，在教學品質與營運管理上也連續2年通過ISO 9001認證。

新北市消防局緊急應變指揮學院（ERCA）辦理今年第二梯次基礎指揮官班訓練。（新北市消防局提供）

新北市消防局指出，ERCA除提供基層消防幹部專業學習外，亦建構從下至上一致的指揮應變思維模式，且ERCA有別於傳統的想定訓練、兵棋推演方式，透過科技統合多領域、跨層級的指揮官決策思維。此外，ERCA訓練平台與外縣市共享，共同促進國內消防界專業知識及科技運用。