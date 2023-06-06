去年3月美國聯準會（Fed）進入升息軌道，且去年來物價上漲，升息強度超越市場預期；5月Fed利率會議再升息1碼（0.25個百分點），基準利率來到16年新高的5％至5.25％區間。近日聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）對6月暫停升息保持開放態度，多數官員也暗示利率政策的滯後效益還須觀察；儘管目前仍未有官員表態支持今年降息，甚至表示不排除再升息的可能，但根據芝商所FedWatch工具，市場仍預期今年底有降息機會，經濟數據將成為左右Fed政策的關鍵，也將決定下半年金融市場走向，惟殖利率中長期走降看法目前仍維持不變。 台新銀表示，「美利階3外幣定存專案」承作門檻依親民，小資族以原幣1,000元也能輕鬆申辦，專案提供「階梯式」優惠利率。以美元3個月期專案為例，第1個月年息4.1％、第2個月年息4.5％、第3個月年息5.5％，存滿3個月平均優惠年息可達4.7％。

相較於同業提供的天期多以3至6個月期為主，3個月期的美元專案年息則大多落在3.8％至4.8％，因此，台新提供的專案平均年息達到4.7％，相對具有競爭力。

此外，台新銀同步推出人民幣及澳幣的定存專案，人民幣6個月期平均年息達2.2％、澳幣6個月期平均年息亦高達3.5％，建議民眾可多加把握相關專案，布局自身的外幣部位，妥善配置資產，有機會早一步享受財富自由。

民眾也須留意，目前大多數銀行都有推出美元高利專案，民眾在比較時，可特別注意承作條件及注意事項，例如部份銀行所提供的年利率雖然很高，但限定「新客戶」才適用，或是限定該行財富管理客戶參加，部分也訂有每個客戶承作金額的上限等等的限制條件，建議民眾可以多方比較，選擇最適合自己的方案再下手。

台新銀也推出「兔年匯好運」換匯活動，至本月底止，透過網路銀行及行動銀行於活動時段上午9點半至下午3點，以新台幣兌換指定外幣，即可享受匯率讓分優惠。每週三及週五，美元最高減4分；每月6、11、16號為驚喜日，再享全幣別（日圓除外）優惠，建議有換匯需求的民眾，可把握機會參與活動。