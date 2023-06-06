法人表示，從明係5月營收年增17％、前五月營收年增26.68％的成長力道表現，深具發展潛力；全球自行車市場針對中高階市場需求雖有修正，但明係在產能稼動率達到最佳化，加上電動輔助自行車（E-bike）逐步拉大營收貢獻加持下，預期整體營運仍能維持去年的水準。

健喬5月營收4.54億 年增17％ 歷史第三高
《鋼鐵股》世豐5月營收近3年低 前5月年減2.39%
《航運股》中菲行5月營收月增年減 仍可獲利
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