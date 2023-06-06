法人表示，從明係5月營收年增17％、前五月營收年增26.68％的成長力道表現，深具發展潛力；全球自行車市場針對中高階市場需求雖有修正，但明係在產能稼動率達到最佳化，加上電動輔助自行車（E-bike）逐步拉大營收貢獻加持下，預期整體營運仍能維持去年的水準。