法人表示，從明係5月營收年增17％、前五月營收年增26.68％的成長力道表現，深具發展潛力；全球自行車市場針對中高階市場需求雖有修正，但明係在產能稼動率達到最佳化，加上電動輔助自行車（E-bike）逐步拉大營收貢獻加持下，預期整體營運仍能維持去年的水準。
中高階市場需求強 明係5月營收年增17％
自行車專業組裝廠明係（6804）受惠上游零組件供料情形較改善，以及自行車中高階市場需求強勁，推升5月營收達2.85億元，年增17.04％；前五月營收14.83億元，年增26.68％。
自行車專業組裝廠明係（6804）受惠上游零組件供料情形較改善，以及自行車中高階市場需求強勁，推升5月營收達2.85億元，年增17.04％；前五月營收14.83億元，年增26.68％。
法人表示，從明係5月營收年增17％、前五月營收年增26.68％的成長力道表現，深具發展潛力；全球自行車市場針對中高階市場需求雖有修正，但明係在產能稼動率達到最佳化，加上電動輔助自行車（E-bike）逐步拉大營收貢獻加持下，預期整體營運仍能維持去年的水準。
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