60歲的女星傅娟相當好學，幾年前回歸校園就讀世新大學上海MBA境外碩士專班傳播管理學系，終於在今年畢業了，還獲頒「畢業生傑出表現獎」，畢業典禮當天女兒歐陽妮妮、歐陽娣娣和95歲父親皆出席典禮見證，父親更是以她為榮大讚女兒從小就很優秀。
傅娟在校期間學業表現優異，擔任上海碩專學生會會長，積極和學生會幹部們開會溝通，舉辦不少大型聚會活動，豐富同學們的課餘活動。她認為能夠學以致用是很開心的事情，尤其是熟悉的演藝工作，「這件事情一直都在我的身邊，加上女兒也在從事跟我同樣的工作，所以這不只是我在學校學的東西，也是我在生活日常中會碰到的。」
傅娟的認真女兒都看在眼裡，歐陽妮妮表示因為疫情關係，媽媽大多時間都在家上課，所以求學的過程她都陪在一旁，甚至去馬爾地夫度假時，媽媽也花了3天時間上課，直呼「她非常非常的好學。」
特地從北京飛回台北參加媽媽畢業典禮的歐陽娣娣透露，畢業前一天早上媽媽還在緊張學位口試，結果得到了非常出色的成績，「我覺得我媽真的很厲害。」傅娟說爸爸非常興奮，上個禮拜都在拜讀她的寫論文，「畢業典禮是他在群組裡號召，所以家裡挺多人來的。」
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