榮登全球票房冠軍、橫掃全球超過2億美元（約60億台幣）票房的《蜘蛛人：穿越新宇宙》口碑持續延燒，首集原班製作團隊再度回歸，在原始漫畫風格的設定上持續延伸，在這集中向觀眾介紹更多不同的多重宇宙和蜘蛛人角色。與700位動畫師、超過1000名劇組人員合作，把動畫電影的視覺藝術發揮得淋漓盡致，似乎已提前預訂明年奧斯卡最佳動畫長片。製片艾咪帕斯卡說：「這部電影規模更龐大，動作場面更多，但是我們的重點還是在角色的發展和講好一個故事，我們對這點非常的謹慎。邁爾斯在這集中必須學習如何與家人相處，並且找到自己的定位，尋求獨立的過程中找到人生的平衡點。」

在前作中擔任藝術指導的賈斯汀湯普森，這次加入《蜘蛛人：穿越新宇宙》的導演3人組，並把他對視覺的敏感度帶到這部電影中，「我們在首集中有許多地方其實不知道該怎麼做，或是看完電影才想到的靈感，這次終於能在續集中呈現出來。我們希望能致敬那些漫畫書的畫家，他們每個人在畫蜘蛛人時都有不同的風格，譬如用水彩筆、鉛筆或是不同的墨彩，我們運用這些不同的技巧打造出立體的空間，觀眾能感受到踏進漫畫般的沉浸式體驗。」這次也破紀錄把史上最多隻蜘蛛人角色塞進電影中，動畫師們畫出150隻獨一無二的原創蜘蛛人，和90隻延伸變化型的蜘蛛人角色，總共240隻蜘蛛人大軍。此外，電影中總共600位不同的角色也創下動畫電影的里程碑。

索尼動畫工作室這次採用了最新的製圖技術，縮小平面設計和視覺特效之間的差距，美術設計師派翠克歐基夫提到：「過往大家都是在紙上作畫，讀者能明顯感受到作者想傳遞的情感，但是為了在這種規模的動畫中呈現這些細節，我們必須打造一個全新的系統來結合傳統的美術和現代的科技。不同於以往利用著色器來處理渲染，我們能打造出宛如濕中濕水彩繪畫的技巧，所以大家才能看到如畫筆描繪出的角色在宇宙中翱翔。」

最好的例子就是電影中女蜘蛛人關的世界，宛如90年代的曼哈頓或是超脫樂團Nirvana的音樂錄影帶，65號地球的風格取材自早期蜘蛛人漫畫的封面，有著大膽的線條和鮮明的顏色。在動畫團隊打造的宇宙裡，關有自己的調色風格，她世界的顏色會跟隨著她的心情而轉變，在她「管狀視」的效果下，任何注意力之外的事物都會呈現抽象的顏色背景。派翠克笑曝：「在這部緊張刺激的電影中，一進到關的世界就像被抽離現實一樣，我們為了每個宇宙的概念和視覺風格真的是絞盡腦汁，希望觀眾能在電影院大銀幕好好的享受這如藝術品般的畫面。」《蜘蛛人：穿越新宇宙》中英文版將於6月21日（三）在台上映。