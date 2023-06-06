台北市北投承德路一間維修廠莊姓老闆，4日遭衝入多名黑衣人，莊男遭噴辣椒水並毆打，身上金項鍊被搶走，警方獲報後，昨、今2日陸續在台中、淡水逮捕蔡姓主嫌以及另外3名共犯，起出子彈7顆以及毒品等證物，但並未找到遭搶走價值14萬的金項鍊，雙方對於債務也閉口不談，警訊後依強盜、組織犯罪防制條例等罪，移送檢方複訊。

莊姓老闆疑與黑衣人有債務糾紛，雙方一言不合，27歲蔡男認為莊的態度不佳，立刻拿辣椒水噴灑，並以棍棒、械器毆打莊，黑衣人趁隙搶走莊脖子上的2兩金項鍊，下方垂掛的玉佩也被扯斷，4人隨即逃逸，莊姓老闆頭部挫傷送醫並報案。

警方在涉案嫌犯住處起出器械。（翻攝畫面）

警方根據車牌號碼追查，發現居住在淡水的蔡姓男子是竹聯幫戰堂成員，並持拘票到台中等地，分別逮捕40多歲的林姓、張姓、紀姓等人到案，並在林男住處起出球棒、雙節棍、鞭炮、面具、安非他命、搖頭丸等證物，訊後依法送辦。

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