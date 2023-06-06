全國各大學醫科、繁星5日放榜，台中市明道中學學子錄取包含台大、陽明交大、成大、國防醫學院等醫學系，其中賴柏沅不僅以繁星推薦正取台大醫學系，同時錄取陽明交大、成大、北醫、高醫、長庚醫學系堪稱「醫科六冠王」；他說，他的學習哲學是「努力做好每一件事情」。

「醫科六冠王」賴柏沅表示，他的生活十分規律，早上到校晨跑、晚上圖書館晚自習，除自主學習製作喜歡吃的甜點，課後還參加管樂社並擔任幹部，學習領導統御與人際溝通互動，無論生活作息、讀書、休閒的安排與調配非常自律自主，他的學習哲學是「努力做好每一件事情」。

另位錄取台大醫科的張郡芝則善於擬定學習計畫，確保讀書與休閒的時間有最佳的配比，讓自己隨時保持在最佳狀態。她期許自己，未來能發揮溝通、樂於助人的特質，在臨床醫學與研究都能有所發揮。

黃昱傑、龐曉聖2人熱愛運動，未來想投身運動醫療。其中黃昱傑錄取陽明交通醫學系工程師組，他對多項運動在行，也了解運動可能造成的傷害，希望透過所學幫助運動員；龐曉聖錄取長庚醫學系，因為喜歡棒壘球，未來想學習骨科，希望學習韌帶重建技術且能在台灣實現。

明道中學指出，在多位學測滿級分學生選擇電機、資訊等熱門科系的情況下，明道學子在醫學、牙醫系表現不錯，包括台大醫學系2人、陽明交大醫學系4人、成大醫學、牙醫2人、國防醫學院醫學系4人，其餘私立大學醫學、牙醫系共正取28人次。

明道中學副校長陳炤華表示，近年受疫情影響加上AI議題，今年學校學測滿級分的學生多申請二類組理工科系，申請醫科的學生相較往年少了一些，不過學生們透過學校系統的升學輔導流程與安排及錄取醫科學長姐們返校傳承經驗，助學生們順利錄取自己的第一志願，也年明道中學醫科申請大豐收的主因。