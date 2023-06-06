新北市議會今召開三讀議案第一讀會，審理「新北市氣候變遷因應行動自治條例」等4項法規，4項法規皆一讀通過，交付法規會，不過，民進黨團總召鄭宇恩質疑，氣候變遷條例有太多空白授權，又未按規定開公聽會。環保局回應，條例二讀前，將廣邀各界辦理多場公民參與會議。

鄭宇恩質疑，新北市氣候變遷自治條例有60條條文，但有50條內容都出現「由本府另定之」或「由本府公告之」，自治條例會影響市民權利義務，各項規範都須受議會監督，若由市府另訂，恐會侵害民眾權益。

另外，台北市、高雄市一讀通過氣候變遷相關自治條例前，皆有辦理過公聽會，市府宣稱有張舉辦過35場會議，但卻是採邀請制，許多地方環保團體都不知情，根本不如他縣市公開透明。

環保局回應，「新北市政府法制作業實務手冊」未規定需以公聽會方式辦理，市府先前曾召開多次跨局處會議、機關間研商會、法規會和產業團體座談會，針對議員質疑空白授權部分，主要是專家認為面對2050淨零排放，需要隨著因應產業、民眾狀況調整，才能隨時檢討改變。