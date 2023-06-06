是方電訊總經理劉耀元表示，受到全球消費需求疲軟延續至第二季甚至第三季，預期企業對於IDC、雲端及網路需求遞延至第四季。

觀察目前全球景氣概況，劉耀元認為，整體景氣復甦速度低於預期，導致企業及電信運營商對於擴大投資IDC、雲端採取觀望或保守態度，加上是方既有IDC中心的機櫃大多銷售完畢，在沒有新客戶挹注的情況下，營收僅維持小幅成長，但是，「需求只是遞延，並沒有消失」，劉耀元預期第四季及明年第一季景氣回溫，是方第四季就可能看到來自IDC及雲端業務需求回穩。

是方電訊全新IDC中心正加緊建設腳步中，預定年底完工，2024年第一季商用，屆時，新IDC機房的機櫃出租業務，將為是方帶來強勁的營收及獲利成長動能。劉耀元預期，在新客戶陸續進駐新IDC中心帶動下，2024年第一季營收將爆發成長。

晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳掀起AI旋風，因應未來企業布局AI將帶動高效能運算（High Performance Computing，HPC）設備需求，是方電訊興建中的全新IDC中心的機櫃設計均採用高電力容量進行設計，相較早期及目前IDC中心的設計，每一個機櫃的電力容量已提升50％甚至增加了2倍以上，且相同體積容量的機櫃，其獲利能力又比目前高很多，明年對於是方電訊而言，營收獲利都會大幅成長。