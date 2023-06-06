3138次區間列車起步出大林站時撞擊不明物體導致列車停駛，故司機員下車查看。（圖／鐵警局提供）

今（6）日上午9時40分許台鐵3138次區間列車，北上步出大林站時撞擊不明物體導致列車停駛，司機員下車查看，發現撞擊疑似道班遺留轉向架（列車轉向之用）導致該物卡在車輪，該班列車旅客已由區間車2174次接駁繼續北上。現場由台鐵人員排除異物，並於10時35分排除完畢，警方亦於現場蒐證完畢。該班列車將回送嘉義車庫再行檢修。

台鐵局表示，今日上午9時44分許台鐵第3138次區間車，於大林站西副正線上行出發號誌機附近撞及小鐵件，現場即改以東正線單線雙向行車，3138次旅客約180人改搭後續2174次區間車（相差23分鐘）。

經現場蒐證調查後，3138次車於11時33分退回大林站內，恢復雙線行車，影響總計14列車，延誤183分鐘，旅客1810人，造成列車延誤本局深致歉枕，本件由運安處查處，初步認定為工務單位施工後未落實完工檢查，致現場遺留小鐵件，臺鐵局將檢討究責，並深切進行改善。