樺漢旗下工控設計、品牌通路、系統整合三大事業持續穩定成長，加上AI人工智慧物聯網（AIoT）應用領域範圍逐漸深化，AIoT、Edge AI、Open AI、生成式AI、混合雲平台與ESaaS 新商業模式，將持續推升公司來自AI產品與相關服務收入，從2022年逾1億美元至2023年目標全年朝向營收雙位數高成長邁進。

樺漢表示，5月工控設計、品牌通路、系統整合營收年增率分別為18.6％、31.2％、24.0％，樺漢個體包含全資子公司保持三位數成長年增155.1％，達11億元，足見樺漢集團IPC 3.0轉型增值聚焦智慧城市、智慧工廠、智慧建築、智慧交通四大市場穩定發酵。

此外，隨著全球各產業企業對於AI人工智慧、數位轉型、能源轉型、資通安全訂單需求持續攀升，持續帶動樺漢ESaaS新商模領域的業務開拓，營運表現更在排除停業部門一次性認列之利益，建構出2023年全年合併營收、歸屬於母公司稅後淨利、稀釋後每股盈餘仍朝向雙位數高成長目標。

而在AI技術演進上，邊緣AI（Edge AI）成為IC設計現在創新最蓬勃發展領域，意指在終端裝置上本身可直接實現適用於AI工作負載架構，解決即時處理、即時決策功能應用，再進而傳輸雲端，加上隨著AIoT趨勢興起，帶動智慧車輛、智慧建築、智慧工廠等相關技術領域的創新發展，創造樺漢IPC3.0轉型增值AI艦隊業務前景看俏。

樺漢進一步表示，近年來集團所打造的ESaaS方案新商模，其已完善架構混合雲平臺（Cloud AI）、邊緣裝置（Edge AI）兩端整合。一方面透過Google分散式雲邊緣建立雲平台服務，提供應用軟體、應用程式介面和AI模型，將AI模型參數和學習內容，從雲端傳送資訊到Edge AI來智慧運作。

另一方面，樺漢運用與國際知名晶片大廠NVIDIA、AMD、Intel、聯發科等GPU、CPU、APU，一同齊步客製化開發Edge AI產品的多年經驗，從收集資料，部署到地端並執行即時分析預測，讓Edge AI離線工作也能進行運算，並定期連線到雲伺服器，進行軟體資訊更新和模型檢查。

樺漢看好Edge AI在當今數位轉型、能源轉型的世代趨勢上，帶動與工業物聯網結合推進的滲透率強勁提升，集團AI艦隊除了強化新技術領域的研發設計外，業務市場超前步局，已針對包括機器視覺、智慧製造、智慧車輛、能源監控等各場域中建置Edge AI，提供感測器收集環境資訊、人臉識別和跟蹤、擷取標籤影片識別等應用。