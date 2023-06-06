許多人都會寶貝自己的愛車。一位網友分享，女同事的老公非常愛護買了1年多的愛車，買了一堆洗車工具、蠟品、洗車機等，每個假日都還會去自助洗車場洗車，「即使沒格子排隊2小時也照排，一開洗就是5小時以上，有時洗太久還要老婆包便當去給他吃」。許多內行人看了則紛紛笑說，其實只要再過一段時間，老公的車奴時光就會一去不復返，現在就是因為新車才會特別寶貝。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文表示，女同事的老公根本把愛車當成正宮對待，先是去年底開始陸續買了一堆洗車、保養工具，包括洗車精、鐵粉去除劑、柏油清洗劑、除蟲精等約7桶加侖桶，以及保養車漆的膠態蠟、液態蠟、保護液、維護液等共10幾瓶，另外還有2台打蠟機、2台充氣機、1台洗車機，和5至6個擦皮椅、擦方向盤、擦玻璃、擦塑料、擦輪胎的噴水壺，其餘保養品族繁不及備載，「反正就是要讓整台車洗得亮晶晶就對了」。

除此之外，原PO提到，女同事老公每個假日、每逢雨後都會去自助洗車廠報到，「即使沒格子排隊2小時也照排，一開洗就是5小時以上，有時洗太久還要老婆包便當去給他吃」，甚至在家裡也會在網路上看別人洗車，完全不管家裡大小事、不帶老婆和孩子出門，時間長達半年以上，讓女同事相當苦惱，「如何叫這樣的老公假日多陪陪家人呀？」

對此，許多人紛紛回應，「自己洗車的確有其樂趣在，外人很難體會」、「你女同事老公的事，你怎那麼懂？」、「你就是女同事齁！怎麼那麼清楚設備明細」，不過也有不少內行人指出，「新車症候群啦」、「看來還在新手村」、「給他最多1年時間，慢慢你就會知道了」、「沒事，洗一陣子過後連動都不想動了」、「剛開始都這樣啦～再過2年就能實現假日陪家人了～」。