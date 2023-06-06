台北市文化局每年舉辦「台北文化獎」徵選，以表揚對台北市文化有特殊貢獻的個人與團體，今年將徵件期限延長至6月30日為止。文化局特別邀請「英語教母」彭蒙惠與台北市長蔣萬安共同拍攝影片，邀請民眾踴躍報名或推薦。

彭蒙惠推廣英語教育不餘遺力，曾獲得第25屆台北文化獎肯定。文化局表示，蔣萬安今年與彭蒙惠拍影片，分別以英文朗誦美學大師蔣勳詩作《願》，彭蒙惠還傳授蔣萬安如何把動人詩作唸得更浪漫。

文化局表示，影片錄製當天，彭蒙惠早早抵達拍攝現場，雖然已高齡近97歲但仍精神奕奕，積極傳達她「Never give up！」的理念，勉勵大眾對於喜愛事物「永不放棄」，就能得到收穫，這也是台北文化獎的重要精神。

文化局表示，台北是眾多文化工作者實踐之地，他們的開放、共融與不設限也為在這片土地的人們持續帶來深刻的影響。第27屆臺北文化獎徵件至6月30日晚間5時30分止，歡迎各文化產業、組織團體、個人踴躍參選或推薦。

文化局表示，預計今年底辦理頒獎典禮，並由蔣萬安頒贈每名得主獎座及獎金新台幣50萬元，相關徵件資訊請至文化局官網查詢。