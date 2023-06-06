綠營近日性騷黑歷史被連環踢爆，但有媒體報導稱民進黨只有8件性騷擾事件，與一般民眾認知落差頗大。粉專「政客爽」今(6日)在臉書發文，直指該媒體對不同陣營有差別待遇，他按照該媒體檢視藍營的算法，簡單計算綠營至少43案，質疑這種明顯帶風向的新聞，是在幫誰掩護？

政客爽PO圖質疑，前兩天有媒體發新聞，說民進黨只有8件性騷擾事件，而且只羅列了這幾天受害人爆料的部分。而對於國民黨計算方式居然是追溯到馬政府時期的部分，而且把政府官員也算進去，那很奇怪啊，民進黨的計算方式就不用這樣算嗎？那沒關係，他幫大家統整過後，按照這媒體的算法，簡單計算至少43案（沒把王丹那些算進去）！這種明顯帶風向的新聞，是在幫誰掩護呢？

政客爽羅列從第1案親綠導演「輝哥」開始，到第43案受害女導演指控民進黨洪姓前中執委潛規則事件，除了近日被受害者新踢爆的案件外，也包括過去綠營政治人物所犯的嚴重性平事件。其中輝哥事件讓冷處理的民進黨前副秘書長許嘉恬辭職，還有數個案件也發生施壓、吃案等情事。

網友表示「塔綠班邏輯…有過先撇，撇不過就扯，扯不完就牽拖，牽拖不了就打爛仗…含糊其詞結束！」、「滿滿的性騷擾黨」、「相信支持民進黨就是支持相信謊言和騙子」、「民主性騷吃案黨」、「民進黨似乎喜歡用另一案蓋過另一案，現在有人在討論im.B詐騙嗎？」