有「最美郭芙」稱號的香港女星傅明憲，感情路相當不順遂，2度豪門夢都沒有好結果，現單身的她把重心放在愛護動物的工作上，近日她和好友一起出遊，52歲近況也跟著曝光了。

香港知名公關近日曬出和名媛趙式芝、雷怡暉搭船出遊的照片，其中可見傅明憲也在場，穿著平口洋裝的她，看上去脂粉未施，皮膚白皙緊緻無瑕疵，狀態和氣色都看起來相當好，雖然臉蛋圓潤不少，但比起過往大眼錐子臉的模樣自然許多，讓網友都讚賞不已。

其實，傅明憲近年深陷整型疑雲，因為在她曬出的照片中可見，臉型明顯變尖成錐子臉，五官也和過去不太一樣，被質疑進廠維修，但她否認有修修臉，只是用APP拍照出來的效果而已。

傅明憲（圖藍色衣服）近況狀態好。（圖／取自鄭紹康IG）

傅明憲出身演藝世家，爸爸傅奇和媽媽石慧都是演員，15歲時她在電影《開心鬼放暑假》中飾演卑鄙會副副會長「趙明菜」，讓人印象深刻，之後在古天樂、李若彤主演的《神鵰俠侶》中飾演郭芙，讓她爆紅，被封為「最美郭芙」。

不過她在29歲時嫁給香港富豪葉劍波，並淡出娛樂圈，專心當富太太，老公對她也是百般寵愛，讓她過著豪奢生活，未料，2007年葉劍波因為公司財務問題被捕入獄，隔年，傅明憲宣布與葉劍波離婚。

離婚後，傅明憲認識比她小11歲的香港莊士集團太子爺莊家彬，兩人交往9年論及婚嫁，卻因男方爸爸反對，最後以分手收場。現在的傅明憲雖然單身，但生活仍過得精采，擔任香港愛護動物協會會長，長期關注愛護動物議題，也考取潛水證照，社群動態看上去相當愜意。