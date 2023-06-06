苗栗刑警越區宜蘭抓車手 街頭喝斥「不要動」三星鄉民驚呆

宜蘭縣三星鄉三星路一段的便利商店門口今（6日）下午4時許，忽然2個人遭一群人壓制在地上，嚇壞一堆經過的人；原來是6名詐欺車手從苗栗來宜蘭遊玩住宿，被苗栗縣警察局刑警大隊尾隨跟蹤，並越區通報請宜警三星分局協助緝拿犯嫌。

據了解，6名犯嫌前天詢問住宿時，還指定找三星鄉民宿有游泳池的，相當愜意！昨入住時，就大方地先付住宿款項，今（6日）上午11時要退房時，看民宿沒有客人，就請管家阿姨幫忙準備烤肉食材跟用具，要辦烤肉趴，住宿增加時間到晚上6點才退房。

其中，2名犯嫌到附近便利商店門市取貨時，數名便衣刑警忽然衝出來將他們壓制在地上，大聲吆喝「不要動！」嚇壞了純樸的鄉民，路過的人不禁多看幾眼，想說發生什麼事。

怎知，數名犯嫌還在民宿內，管家阿姨下午就看到一堆警察上門逮人，她嚇得一身冷汗，警察安撫她「沒事，沒事」，阿姨直說，「今天的費用還沒收呢！就被抓走了」，也慶幸犯嫌沒在民宿內做不好的事情，單純來遊玩的。