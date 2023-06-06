花蓮一名女子阿萍（化名），先前與多名好友在租屋處喝酒聊天，醉後與A男及B男一起躺在床上休息，A男得到同意後親吻阿萍，未料B男見狀也伸手觸摸阿萍，2男同時對阿萍上下其手，直到阿萍大聲喝斥才停止動作。刑事部分，A男遭判有期徒刑3年8月，B男遭判3年10月；民事部分，法院判A男及其母親須連帶賠償25萬元。可上訴。

判決書指出，阿萍、A男及B男等3人2021年3月凌晨間一起在租屋處喝酒聊天，阿萍喝醉後躺在床上休息，A男及B男見狀也躺在阿萍兩旁，後來A男得到阿萍同意後親吻對方，未料B男見狀也跟著親吻及撫摸阿萍，阿萍發覺自己的身手同時有兩雙手在撫摸自己，嚇得制止2人，但A男及B男都未停下動作，直到阿萍起身大聲喝斥，2人才停手。

刑事部分，A男表示，的確有親吻阿萍及撫摸其胸部，一開始阿萍沒有出聲制止，後來聽見阿萍的制止聲就停止動作了；B男則同樣否認自己有共同強制猥褻的行為，稱自己在阿萍意識清醒時親吻對方，其他什麼都沒有做。

法院審理時，法官勘驗證據後認定，阿萍是因為對A男有好感，才沒有拒絕對方的親吻，但後來A男及B男同時觸摸阿萍時，阿萍深感不舒服，以口頭說出「我不要」之後，2人仍持續撫摸阿萍，確實涉犯共同強制猥褻。審結後依2人以上共同犯強制猥褻罪，處A男有期徒刑3年8月，處B男有期徒刑3年10月。

民事部分，法官審理時後，考量B男以支付20萬元與阿萍達成和解，及A男的行為對阿萍所造成的侵害等情狀，判A男及其母親應連帶賠償25萬元為適當。可上訴。

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