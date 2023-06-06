繼少女時代隊長太妍6月底來台開演唱會，另一位成員俞利也將在8月6日在台舉辦粉絲見面會「Chapter 2」，5日少女時代臉書公布俞利將來台的消息後，便引起台灣粉絲討論場地問題，因疫情解封後，台灣的演唱會場地供不應求，常有A咖只能辦在小場地的窘況。

據了解，俞利這次的見面會將辦在台北國際會議中心（TICC），場地可容納3千人，比她4年前首度在台舉行見面會的場地Legacy Taipei可容納人數多一倍。而此次巡迴從首爾出發，接著到馬尼拉、曼谷，最後抵達台北，特別的是，台北場是在8月6日，正巧是少女時代出道紀念日8月5日的隔天，對台灣粉絲來說特別有意義。

俞利巡演時間公布，其餘細節尚未公開。（摘自臉書）

俞利不僅唱跳實力超群，綜藝感也超強，她主持的韓綜《韓星地帶：逃脫任務》第一季在去年9月首播並廣受觀眾好評，今年宣布全新第二季將在6月14日於Disney＋正式播出，該實境秀主角除了有原班底劉在錫、李光洙，俞利也確定一起回歸。