大陸知名女星秦嵐擁有迷人美貌跟溫婉優雅的氣質，因在宮鬥劇《延禧攻略》飾演「富察皇后」，被粉絲譽為「最美皇后」，近日她跟鍾漢良合作的新戲《亦舞之城》開機，她曬出梳化時的美照，即使已經43歲，皮膚依然好到出水，令人驚豔。

秦嵐6日更新社群，寫下：「打工人日記～衝」，並發布多張美照，可見她頂著俏麗短髮，身穿黑色短袖上衣，一邊進行梳化、一邊閱讀劇本，而一注意到鏡頭，俏皮比出YA手勢、露出勾人魂魄的笑容，臉上化著淡妝的她，膚況緊緻光滑，完全沒有受到歲月洗禮，宛如一名美少女般。

秦嵐淡妝狀態很美。(圖/秦嵐 微博)

粉絲們看到後讚翻：「姐姐真是太美啦」、「這是要美死誰」、「皮膚好好啊」、「秦嵐淡妝更好看」、「普通人必須身處漂亮的環境，看上去漂亮一些，大美女待在簡陋的環境就夠美的」、「這個狀態我給滿分」、「才發這麼一點哪夠看啊」、「是心動啊，糟糕眼神躲不掉。」

秦嵐過去接受節目專訪，聊到圈內女星上鏡時，必須360度完美，因此常做護膚、激光等，且身材必須控制得宜，以致許多演員私底下骨瘦如柴，一點也不漂亮，另一方面，秦嵐也談到人終有一天會變老，並長出皺紋，但不見得是壞事，譬如好萊塢女星梅莉史翠普，在自然狀態之下出鏡，深受觀眾喜愛，呼籲社會大眾欣賞每個年齡層女性的美。