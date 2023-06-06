法務部行政執行署6日舉辦123聯合拍賣會，由於全國13個分署拍賣物品種類繁多，囊括食衣住行，物美價廉，宛如百貨周年慶，人氣買氣旺，總拍定金額高達新台幣1億5527萬3125元，將挹注國庫。

執行署說，不動產拍定金額總計1億4934萬3427元。其中，台中分署拍賣位於台中市七期重劃區(緊鄰新光三越百貨)之「親家市政廣場」高級商業辦公大樓，總拍定金額高達2815萬元，金額最高。其次是台中分署拍賣大安區不動產、花蓮分署拍賣知本24間溫泉套房，拍定金額分別為2729萬777元、1834萬3150元。

另最吸睛的是宜蘭分署拍賣基隆市七堵區兩層樓、約111坪雙層透天厝，以底價16萬3000元、每坪約1400餘元進行拍賣，創基隆法拍透天厝底價史上新低，共吸引21組民眾搶標，競爭激烈，甚至出現兩位投標民眾均出最高價200萬元「同燈同分」之罕見情形，最後由當場加價至235萬元拍定。

至於動產部分，拍定金額總計592萬9698元，金額最高者，是新竹分署受新竹地檢署囑託拍賣去年出廠之BMW，最終以202萬元拍定。其次為高雄分署受高雄地檢署囑託拍賣2019年出廠之BMW，拍定金額125萬元。

此外，各分署另拍定或變賣多輛汽車、機車、實體股票、紀念幣、鼻煙壺、翡翠動物、手錶、腳踏車、麵包、雞排、肉粽、海產、絨毛玩偶、洗髮露、優格、休閒冷卻箱等各式物品。