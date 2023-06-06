臉書出現多個開頭名為Risu的社團，大量分享外流私密影片惹議，母公司Meta今天聲明，已將違反社群守則相關政策的社團移除，也將繼續與各單位與計畫合作移除違規內容。

近日有網友在噗浪、Dcard、臉書（Facebook）等社群平台發文指出，臉書出現多個開頭名為Risu的社團，標榜自拍外流、未滿18不准進、前任自拍流出，更透過Risu短網址大量分享未經當事人同意的私密照或影片，藉此規避Meta公司的查緝。

對此，Meta表示，在Facebook上分享未經同意的私密影像是不允許的，Meta已將違反「社群守則」內相關政策的社團移除，也將繼續與「衛生福利部Ｘ數位／網路性別暴力被害人保護服務計畫」及「iWIN網路內容防護機構」密切合作，採取行動移除任何違規內容。

根據Meta的守則與政策，當私密影像在未經本人同意的狀況下被分享，將對受害者造成嚴重的打擊，Meta對這些行為採取零容忍態度，而根據Meta的「成人性剝削政策」，不允許分享未經同意的私密影像（復仇色情），或威脅受害者將散布未經同意的影像（性勒索）。

在如何辨識與移除違規內容方面，Meta會運用精密的技術與經過特別培訓的團隊，防止未經同意分享的私密影像在Facebook與Instagram上被散布；團隊以70多種語言，24小時檢視檢舉內容，並移除未經同意分享的私密圖片或影像，也會移除利用性私密影像來威脅他人的內容，在大多數情況下，針對這些濫用分享相關內容或威脅他人的用戶，Meta會將其帳號停權。

Meat如何迅速且大規模處理這類內容，AI扮演重要角色，例如使用圖片比對技術，預防這些影像在未來再次在平台上被分享。

Meat也強調，主動偵測極為重要，因為有時受害者可能因害怕被報復而選擇不檢舉，或是在某些案例中，他們對於自己的私密圖像被散播毫不知情，透過使用機器學習與AI，可主動偵測在Facebook與Instagram上未經許可就被分享的近似裸照或影片。

同時，Meta積極配合政府及合作單位，移除被檢舉的違法或違反社群守則的內容，2021年12月，Meta就宣布與UK Revenge Porn Hotline（英國色情報復熱線）和台灣展翅協會等亞太地區女性安全單位合作推出StopNCII.org，幫助防止私密影像在Facebook、Messenger與 Instagram上被分享，擔心自己的私密影像可能被散布在Meta平台上的受害者，可以透過這個私密、安全且可靠的管道通報，Meta將採取措施預防這些內容被發布或分享。（編輯：張均懋）1120606

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。