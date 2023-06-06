宜蘭「瑞典坦克」高速追撞車禍釀3死1傷。

宜蘭縣五結鄉溪濱路三段與鎮安路口，今(6)日上午7時許發生一起死亡車禍，1輛「瑞典坦克」轎車高速追撞前方的1輛麵包車，導致麵包車女駕駛鍾姓女子當場死亡，而乘客18歲陳姓女學生送醫不治，另外還波及1輛對向小貨車也造成溫姓駕駛送醫不治死亡；鍾姓女子的分居丈夫到現場認屍時，悲痛不已，竟慟喊「就叫妳不要跟我吵架，為什麼要這樣啦！」。

據《TVBS新聞網》報導，遭「瑞典坦克」高速追撞噴飛的鍾姓女駕駛當場死亡，而18歲的陳姓女兒送醫不治，鍾女的分居陳姓丈夫收到消息後，到現場認屍悲痛不已，對著鍾女喊著「就叫妳不要跟我吵架，為什麼要這樣啦！」，另外站在一旁就讀國中的兒子，也難忍悲痛彎著腰痛哭不己。

據悉，鍾姓女子與丈夫分居中，而就讀宜蘭高商二年級的18歲陳姓女學生，平時住在外婆家，每天早上都會去學校的健康中心幫忙，且都由媽媽鍾女每天開麵包車載陳女上學，放學後陳女再搭公車回家，陳女的家屬表示，會先處理親人後事，後續再看是否要向肇事車主求償。

另外，宜蘭高商的校方也提到，18歲的陳姓女學生平常熱心助人，不僅是班上學藝股長，從高一入學後就擔任學校健康中心志工，扮演小護士角色，協助學校護理師做簡易包紮，平時都利用早自習、午休或其他課餘時間服務同學；今日同學卻遲遲見不到她到校，待校方接獲醫院通報後，才知她已遭遇不測。

校方也表示，陳姓女學生與同學之間的感情很好，也備受師長的肯定，今卻發生憾事，奪走她年輕寶貴生命，學校師生都悲痛不已！已派員替班上33位同學做心理輔導。