國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今提到「中央不處理核廢料一事」；民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人陳世凱表示，賴清德的能源立場一直都非常堅定清楚，就是持續推動綠能發展，達到能源自主。

陳世凱指出，「非核家園」是民進黨的價值與目標，我們必須要朝向永續、綠能的方向前進，才能留給下一個世代一個更好的環境。

他表示，侯友宜既然主張核能，就不要閃躲核廢料問題，怎麼處理核廢料應該表態。