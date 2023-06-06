知名網紅「黑犬醬」在社群上有逾190萬名粉絲追蹤，日前曾以《黑暗榮耀》中反派女配角「朴涎鎮」的扮裝造型爆紅的她，近日也頻頻拍攝影片供粉絲們欣賞，誰料身旁一同出鏡的老公卻被酸「長得像河童」。對此，她也以長文列出老公的多個優點，表示「打敗全世界99.99%的男性。」

黑犬醬日前在社群平台上曬出的短片中，可見她的老公在身旁一同入鏡，並與黑犬醬互動。誰料，影片曝光後，不少人認為她的老公「顏值不佳」、「身材臃腫」等而配不上黑犬醬，紛紛留言抨擊：「可以別讓這個男的出鏡嗎」、「看起來完全沒在做身材管理」，更有一位網友直言：「男的好像河童。」在網路上引發討論。

對此，黑犬醬也於5日在抖音上曬出長文發聲護愛：「他溫柔體貼幽默情緒穩定，不用在我的評論區感慨他配不上我，粉絲開玩笑調侃玩梗我看得出來也很歡迎，但說他河童的人大可不必。」並一一列出他的優點，指明他長得不醜，且平時很注重形象，「他很注意形象，會噴香水，188的身高也打敗全國80%以上的男性。」除了外表之外，她也提及老公的個性：「他能七年如一日毫無怨言陪我逛街、做美甲、做頭髮，完全地各方面的尊重女性，且7年沒讓我受過隔夜氣，足以打敗全世界99.99%的男性。」

此外，黑犬醬也在留言區中感性表示：「但是他是我的另一半、我的戰友、我的合作夥伴、我的後盾，那怕是一句對他的貶低我都不接受。男生對他評頭論足的，你根本比不上他，女生對他挑三揀四的，我希望妳能找到更好的。」並曬出一張兩人7年前的青澀模樣。而黑犬醬霸氣護愛的舉動被網友讚翻：「她自己生活滿意就好」、「別太苛刻了」、「尊重別人的感情。」