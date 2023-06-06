女星何妤玟早年以學生歌手出道，知性形象和清純外貌受許多歌迷追捧，當時她考上國立政治大學的阿拉伯語文學系，學霸身分讓觀眾留下好印象，近年她尺度大開，不避諱談論大尺度議題和媽媽經，日前她曬出13歲時的照片，和現在差距不大，凍齡術超強。

近來社群平台掀起「曬出20歲的自己」風潮，許多人分享自己20歲的狀態，懷念過去的自己，何妤玟6日PO出自己13歲、15歲和18歲時的照片，可以看到她五官幾乎沒變，只是稍顯青澀，發布照片後何妤玟表示：何妤玟說：「我後來覺得我幹嘛找以前的照片，反正我的青春都在演藝圈度過了。」她認為當然模樣有點變老，但現在和過去都長一樣。

何妤玟曬出學生時期照片。（圖／翻攝何妤玟Instagram）

何妤玟表示自己長一樣。（圖／翻攝何妤玟Instagram）

何妤玟16歲時以學生歌手出道，發行首張專輯《情願是你讓我心傷》，後來她轉戰主持圈和羅志祥、歐漢聲、賈靜雯以及大炳主持《少年兵團 旗開得勝》，收視率表現不凡，她除了上綜藝節目，也曾參演許多電視劇《媽，別鬧了！》、《懷玉傳奇 千金媽祖》、《終極三國》，但大多在各大綜藝節目中活躍。她曾透露過去以玉女形象出道，被製作單位哄騙生吞20顆雞蛋，：「他們說生雞蛋很營養，但其實雞蛋有沙門氏菌，那個單元是前面一關沒過就要倒退，我一關的藝人一直沒過，他每次回來我就要再喝一次，最後全部玩完，我喝了20顆，錄完也直接去掛急診。」為了工作相當敬業。