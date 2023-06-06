根據大陸外交部官網公告，大陸國務委員兼外長秦剛6日與南非外長潘多爾通電話。秦剛表示，中方始終從戰略高度看待和發展中南關係，將一如既往堅定支持南非探索符合自身國情的現代化道路，支持南非發展經濟、改善民生。願與南方一道努力，把兩國高水準政治互信轉化為實際行動，推動中南全面戰略夥伴關係不斷向前發展。

潘多爾表示，南非高度重視發展對華關係，堅定奉行一個中國政策，願與中方一道深化各領域務實合作，推動南中全面戰略夥伴關係邁上新台階，並進一步加強在金磚國家等多邊框架下的協調配合。

秦剛表示，近年來兩國各領域務實合作成果豐碩。去年11月大陸國家主席習近平與南非總統拉馬福薩在G20峇里島峰會期間會晤，就進一步推進兩國關係發展達成重要共識。

秦剛更表示，南非作為今年金磚主席國，為金磚合作投入大量精力、做了大量卓有成效的工作，願繼續全力配合南非主席國工作，支持成功舉辦領導人會晤，加強金磚國家團結合作，共同維護發展中國家利益。