台北市推「2023 Let's購台北 消費歡樂抽」活動，6日抽出總抽獎得主。頭獎500萬元現金由花費990元的林姓小姐獲得，價值超過200萬元Lexus油電車得主是另位林姓小姐，她消費1275元幸運中獎。

「2023 Let's購台北 消費歡樂抽」4月17日起跑，產發局統計，逾14萬民眾註冊參與，登錄筆數超過200萬筆，創造30億元以上登錄金額。今日抽出「總抽」頭獎現金500萬元、價值超過200萬元Lexus油電車NX350h幸運得主。

產發局表示，林姓小姐花費990元幸運抽中500萬元現金，200萬元Lexus油電車由消費1275元的另位林姓小姐獨得，兩者都是透過雲端發票中獎。

產發局表示，未得獎的民眾千萬別氣餒，「台北市商業處—我是商Ya人」粉絲團特別加碼直播壓軸總抽留言抽好禮，於指定貼文完成指定留言，即有機會抽中7-11禮券200元、Bruno 多功能電烤盤經典款、amadana 智能料理炊煮器等粉專專屬加碼好禮。