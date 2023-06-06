北市文山第二分局為強化轄內校園安全維護，特於5月30日召開校園安全座談會，邀請轄內各級學校代表及家長共同探討、分析轄內學童、青少年的就學及犯罪狀況。（圖／警方提供）

北市文山第二分局為強化轄內校園安全維護，特於5月30日召開校園安全座談會，邀請轄內各級學校代表及家長共同探討、分析轄內學童、青少年的就學及犯罪狀況。此外，為增加警方與轄區居民、學生之正向互動，文二分局連續兩年協助轄內景美國中家長會辦理「景美盃籃球邀請賽」，透過開幕式宣講及賽事期間全程設攤犯罪預防宣導，除加強年輕選手們的法治教育、防詐騙意識外，也拉近與民眾的距離。

文二分局連續兩年協助轄內景美國中家長會辦理「景美盃籃球邀請賽」，透過開幕式宣講及賽事期間全程設攤犯罪預防宣導。（圖／警方提供）

北市文山第二分局為強化轄內校園安全維護，特於5月30日召開校園安全座談會，邀請轄內各級學校代表及家長共同探討、分析轄內學童、青少年的就學及犯罪狀況。（圖／警方提供）

文山第二分局表示，文山區屬於文教區，轄內各級學校計有19所，維護校園及學生安全向來都是警方的重點工作，除了平時於校園周邊熱點巡簽、定期辦理校園安全環境檢測外；更透過建立緊急聯繫窗口及Line群組，在遇有校安問題及可疑徵候均能及時處置，與學校聯手打造安全學習環境。此外文二警分析今年1月起受理詐欺案件，發現詐騙被害人年齡有下降趨勢，細究原因為學生及年輕族群於網路購物，常因低於市價而落入「解除分期付款、一頁式購物網站」詐騙圈套；或透過手機軟體交友，因熱烈追求而依指示購買遊戲點數遭詐。

文二分局長陳瑞基表示，對於年輕族群的識詐宣導刻不容緩，除利用座談會宣導反詐智能外，也利用學生籃球盃賽、國中會考及畢業典禮等各種場合積極辦理識詐宣導，期許參與宣導活動的師生及家長都能成為識詐、反詐種子，以防遭詐，確保民眾財產安全。