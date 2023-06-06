中國汽車製造業的快速崛起已引爆全球傳統汽車巨頭的強烈危機感，知名汽車製造業者日本豐田與德國戴姆勒將打破長期以來的敵對關係，在商用車領域開展合作，要以更大規模的優勢來對抗快速崛起的中國新興汽車製造廠。日本產業專家認為，日德在商用車合作正是其危機感的表現。

《日經中文網》指出，雖然日本廠商在泰國等東南亞市場處於優勢地位，但中國廠商正在猛烈追趕，尤其在純電動車（EV）領域，中國車企眨眼間已席捲東南亞市場。為避免重蹈被中國廠商超越的覆轍，日本豐田與德國戴姆勒將拋棄前嫌進行合作，運用規模優勢來抗衡中國新興車企挑戰。

自1960年代起，豐田等日本汽車企業就開始在泰國生産乘用車，之後又開始生産商用車，産業集聚不斷加強。目前，日本廠商在泰國的銷售份額（乘用車和商用車合計）已達到8成。

不過，最近中國企業在東南亞商用車市場的存在感提高，出口正在迅速增加。中國汽車工業協會的數據顯示，2023年1～4月中國商用車出口量比2022年同期增長31.5％，達到22.8萬輛。其中最強大的推力來自比亞迪的商用電動車。而除東南亞之外，比亞迪還積極向南美和歐洲供應電動巴士。

報導引述一位泰國政府關係人士指出，日本廠商「行動太慢」。雖然日本車在泰國仍然受歡迎，日系電動車也備受期待，但日本廠商的電動車商品化步伐落後，正在眼睜睜地錯失收益。在日本廠商佔優勢的商用車領域，也有可能出現同樣的情況。

伊藤忠綜研的高級主任研究員深尾三四郎指出，此次日德聯盟是對中國企業在東南亞商用車市場迅速提高份額抱有危機感的表現。

報導表示，在中國企業加強攻勢的情況下，知名商用車製造商日野汽車內部的危機感增強。日野汽車在2023年初開始討論與三菱扶桑卡客車合併經營，它是歷史悠久的名門企業，有員工表示，部份人對於同業間合作或許也會有抵觸的想法，但現在企業內強烈危機感克服了這些障礙，一位經營高管説：「在職20多年的資深幹部等對經營合併竟然沒有異議」。

豐田汽車社長佐藤恒治説，日野優勢在大型商用車，三菱扶桑的優勢在於小型卡車，合起來佔全球1成的市場，雙方形成互補關係也是一大利多。

戴姆勒卡車想擺脫緊追其後的中國車企，頻頻對豐田送秋波。該公司CEO達姆（Martin Daum）強調，「通過互為補充，提高競爭力，可以應對形勢嚴峻的東南亞市場」。達姆把脫碳技術視作反攻中國電動車的關鍵，提出2039年以後銷售的新款車全是電動車或燃料電池車目標，為此大量投資於新技術研發。

日本國內的商用車廠商為了應對經營低迷和脫碳化，不斷合縱連橫。日本經濟産業省的高官説：「在商用車的世界，不考慮如何在全球發展是很難經營的。商用車實現碳中和比乘用車更為重要」，豐田與戴姆勒卡車的合作或許是商用車全面重組的號角。