台南市新營區一名患有失智症的74歲謝姓阿嬤，4日上午外出後，忘了回家的路，家屬找不到人，著急地報警協尋，新營警分局獲報後，結合當地里民連繫平台，6日在距離住家不遠的龍眼樹下發現阿嬤；見老伴平安返家，阿公緊握她的手，直說「這擺要甲妳牽牢牢！」

警方說，謝姓阿嬤4日上午獨自外出，晚間7時左右，家人仍未見阿嬤返家，到新營警分局民治路派出所報案協尋，警方透過路口監視器發現阿嬤在街頭漫無目的遊走，但最後不知去向，除派員擴大搜尋外，更透過里民連繫平台散布訊息，請附近居民幫忙找人。

新營警分局透過警民合作，今天在龍眼樹下發現走失2天的阿嬤。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

直到今日清晨8時左右，謝姓阿嬤被人發現呆坐在南興里附近草叢龍眼樹下，除身上衣服骯髒、體力略為透支，並無大礙。員警以警車將阿嬤載送返家，其丈夫見到老伴步下警車，立即趨前拉起她的手，嘴裡直說「這擺要甲妳牽牢牢！」，夫妻恩愛之情溢於言表。

新營警分局長顏勤峰表示，新營分局轄內65歲以上人口占總人口比率超過20％以上，已經進入「超高齡社會」，平時透過警勤區員警及各項社區座談會呼籲，協助失智老人按捺指印、申請愛心手鍊、個人衛星定位器具等措施，防範未然。