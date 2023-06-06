前國民黨祕書長李乾龍透露，4月底時曾率領國民黨新北市黨部29區黨部的幹部，前往大陸展開6日的謁陵之旅，除了到南京中山陵謁陵外，也與在地台商、國台辦的官員展開交流；李乾龍呼籲，親美不傾美，中日美都應該等距交流，而九二共識是兩岸和平的定海神針，以求同存異的心態與對岸展開交流，對台灣才是最大的利益。

前國民黨祕書長李乾龍透露，4月底時曾率領國民黨新北市黨部29區黨部的幹部，前往大陸展開6日的謁陵之旅。(黃敬文翻攝)

據了解，李乾龍除了帶領國民黨新北市黨部的地方幹部前往外，新北市議員王威元也一併前往，而新北市黨部主委黃志雄則未參加；一行人首從上海入境後，先到蘇州與台商聚餐後，接著前往南京中山陵謁陵、參觀南京大屠殺紀念館，接著再到常州會見台商，最後從上海搭機返台。

李乾龍透露，途中也與中共中央台辦、大陸國務院台辦的官員會見餐敘，對方也很關心台灣的選舉，李乾龍向對方表達兩岸不應政黨輪替而中斷交流，希望未來關於宗教、文化方面的民間交流可以恢復，兩岸要互相交流才能夠互相了解、避免擦槍走火，若是使兩岸陷入兵凶戰危，這樣對大家都不好。

另外5月底，李乾龍再次率領600多人組成宗教訪問團，到大陸山西高平的炎帝陵謁祖，期間也與國台辦副主任潘賢掌、山西省政府的黨政高層會面，雙方認為兩岸同文同種，應該要以和平、和睦、和諧的態度展開交流，才能達到互信。

李乾龍強調，兩岸既然同文、同種以及同族，已非一家親而是一家人，九二共識的理念是對的，應該要求同存異，尤其台灣位在島鏈上非常重要的位置上，與中美日三方來往應該要呈「三角形」保持等距的交流，而非像民進黨直接倒向美方。

他說，不應該對同文同種、血脈相連的鄰居抱持著「以鄰為壑」的心態，應該是要以和平、和睦、和諧的方式與對岸來往，這樣才能對台灣達成最大的利益。

王威元也說，無論是兩岸也好，還是對哪一個國家也好，多交流、多理解，和平總是大家最大的公約數，所以大家不要有「聞陸色變」，兩岸民間應該要維持交流，維持和平的基礎。