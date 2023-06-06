雲林、嘉義地區眾多知名企業組成的「中華民國義雲會」，在嘉義市文化中心舉辦國際音樂會感謝醫療、衛生、警察、消防人員防疫1197天的辛勞與貢獻，與民眾一起挺過疫情，台大醫院雲林分院院長馬惠明特別演奏名曲，頌揚台灣與波蘭互贈抗疫物資的情誼。
馬惠明曾是建中、台大合唱團的伴奏，一手彈琴、一手救人，他在這場音樂會特別彈奏莊嚴華麗的《蕭邦波蘭英雄舞曲》，以及音樂會策辦人黃于真鋼琴家彈奏《蕭邦第二號詼諧曲》，向防疫期間台灣與波蘭互贈抗疫物資的友誼致敬。
這場音樂會於6月4日舉行，嘉義縣長翁章梁、雲林縣長張麗善、順億關係企業總裁兼義雲會創會會長林文村、巧新科技董事長兼義雲會第2任會長黃聰榮以及地方醫衛、警消、民意代表等各界人士出席，冠蓋雲集。
張麗善盛讚義雲會是具有國際化角度、高度的企業家社團，用音樂文化帶來疫情後的溫暖。
翁章梁也誇讚義雲會辦第1場社會公益音樂會，集結本地及國際音樂家做高水準的演奏，既有國際視野，還有對在地的關懷。
黃于真策辦此次音樂會，邀請到希臘小提琴家迪瓦拉斯、法國大提琴家法蘭克柏納德、日本小提琴家長岡聰季氏、留美鋼琴家侯星合、台師大葉樹涵教授指揮幼獅管樂團以及嘉義達邦國小鄒天使合唱團，國外及在地音樂人共襄盛舉。
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