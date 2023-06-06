看好夏季購物需求，百貨年中慶、生日慶登場，因應今年是全面解封後的第一個暑假，業者推薦運動、出國、露營等類別相關夯品，還可扣百貨點數兌換電影票、抽東京商務艙機票等大獎，預計可較去年同期成長20％業績；此外伊林娛樂旗下模特兒，也將於6月中於百貨展演夏季穿搭秀。

新光三越（8日）起至6月25日舉辦夏日購物年中慶，首度聯手7大指定銀行，使用skm pay首7日，享單筆滿5000元送2000點，名品、大家電、法雅客、[i]Store滿萬元送4000點skm points，為招募更多會員，更推出首次申辦數位貴賓卡，即免費獲得500點skm points。再搭配獨家回饋，扣skm points 100點起，可兌換春水堂飲品、新光影城電影票、一蘭豚骨風味碗麵等，輕鬆兌換實用夯品，並周周推出扣50點抽「星宇航空日本東京雙人商務艙來回機票」等多重活動。

新光三越COLEMAN 1～2人旅行帳ST＋，特價83折6600元。（新光三越提供）

看好今夏是全面解封後的第一個暑假，新光三越年中慶鎖定出國、露營必備單品推薦，還有環保節能節水的一級家電、自製綠拿鐵等健康飲品的調理果汁機等，也看好夏日運動趨勢，台北信義新天地A11網羅運動品牌大店、A9新引進有「高爾夫時尚界的香奈兒」之稱的MU GOLF，打造全台最強高爾夫專區；還有超過20家POP UP STORE將快閃登場，預計業績可較去年同期成長20％。

新光三越ADIDAS CAMPUS 00S經典鞋，推薦價3690元。（新光三越提供）

比漾廣場迎接10周年制服首改版，由設計師林明宜操刀。（比漾廣場提供）

永和比漾廣場生日慶檔期，同於（8日）起開跑，為期18天，首四日持台新比漾聯名卡於化妝品、內睡衣、男女裝、床寢區單櫃滿3000元贈300元，首四日及每周五六日，持比漾卡於指定櫃單櫃滿2000元贈100元，最高回饋18%。

比漾廣場DIOR迪奧經典五色眼影夏妝限量版，推薦價2700元。（比漾廣場提供）

比漾廣場SHISEIDO東京櫃奶霜氣墊組，特價1215元。（比漾廣場提供）

此外，比漾廣場為迎接10周年到來，於今年5月更換新制服，由中華文化服裝教育協會榮譽理事長－林明宜設計師操刀，以靈活多變的穿搭方式，展現百貨業的豐富變化性。比漾廣場也將在6月18日舉辦「小東區夏日潮流秀」，再度邀請伊林模特兒呈現夏日流行穿搭，走秀品牌包含LEVI’S、Roots、rootskids、PALLADIUM、new balance、adidas等。

宏匯廣場ONEBOY UPF50＋防曬冰感A＋級透氣機能冰鋒衣，特價880元。（宏匯廣場提供）

新莊宏匯廣場年中慶即日起至6月28日登場，推出6大品牌快閃特賣，及年度最強UNIQLO感謝祭，全館滿3000元送200元、使用台灣Pay滿千元送200元，回饋超過20%。