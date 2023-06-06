隨著天氣炎熱，民眾用電需求增加。高雄市左營區與鼓山區6日傍晚近6時發生停電，共有明倫路、南屏路、華榮路等一帶共873戶停電。高雄市消防局人員獲報，有一名住在鼓山區華榮路的女子受困電梯中，已經協助女子脫困。

高雄市左營與鼓山區6日傍晚近6時發生停電，台電人員到場搶修。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

台電高雄區處說明，今（6）日傍晚5時58分明倫路、南屏路、華榮路等一帶共873戶停電，經立即派人到現場查修，發現是分歧插頭不良所致，已於晚間6時48分隔離故障轉供復電622戶，至於其他251戶也積極搶修中。

台電人員表示，已於晚間7時16分全數復電。