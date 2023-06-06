去年9合1大選，彰化縣社頭鄉鄉民代表張聰平涉嫌以1票500元賄選，最終連任完成4連霸，不過事後遭民眾檢舉彰化地檢署提起當選無效之訴，近日彰化地院判決出爐，依違反選罷法規定，判處張聰平當選無效。

判決書指出，62歲的社頭鄉民代表張聰平，與賴男為多年好友，賴男為了幫助張聰明當選，去年11月4日下午到親戚王女家中，交付2000元給王女，約定王女等家中4人支持張聰平，結果事後買票遭檢舉，一行人遭檢方調查。

不過張聰平辯稱，賴男不是競選團隊的成員，更沒有交代賴男買票，對於賴男賄賂王女並不知情；賴男也辯稱是他主動買票，只因過去張聰明有協助他陳情修路，單純覺得他做得不錯想要相挺。

法官審理，現在選舉模式非單打獨鬥，競選團隊多半由親朋好友組成，張聰平已參選多次，熟悉賄選被查獲風險，若只是還人情可以捐贈政治獻金，何必大費周章違法買票，未免代價太高。

法官審酌，認為王女為賴男堂弟媳，若要尋求支持理應口頭拉票即可，自掏腰包買票不符常理，張男買票行為事證明確，依違反選罷法判處張聰平當選無效。可上訴。

無獨有偶，同樣在社頭鄉62歲的廣福村長蕭建元，去年選舉拿2000元到柳姓村民住處，放在桌上並「點頭一下」，示意柳女與柳子支持，事後遭民眾檢舉，儘管村長辯稱柳女家是中低收入戶，平常就會幫忙補助。

法官審理認為，蕭男買票對象僅柳女等2人，應屬零星賄選行為。一審判決，依違反選罷法交付賄絡罪判刑2年，褫奪公權6年並支付罰金30萬元，得緩刑5年，可上訴。