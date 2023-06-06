民眾黨主席柯文哲對核廢料點名侯友宜「出來江湖混，最後都要還！」，侯友宜回應說面對核廢料處理「不能用混的！」核廢料在新北市放了40年，他不斷向中央反映皆未獲理會，「中央不負責任，由我來負責任，讓核廢料有更好的處理！」

侯友宜說，柯文哲對核廢料的處理並不清楚，因為台北市沒有核廢料，新北市從開始到現在，他的態度都沒有改變，要有最高標準的核安且友善的處理，這些問題他多次跟中央反映，他沒有反對核電，贊同有核電，但一定要有標準妥善處理。

侯友宜並說，核廢料在新北市擺了40年要除役了，他請教中央核廢料在新北市要如何處理？變成永久儲存？中央要出面說清楚。侯友宜強調，未來他當上總統，會讓新北市核廢料的處理過程，絕對安全無虞。

對於民進黨性騷擾案，侯友宜指民進黨不斷掩蓋案情，上位者施壓、知情者還不處理，這是態度問題，發生這樣的案件，他一定會支持受害者，勇敢讓受害者站出來，我們必須要做的，就是給予受害者法令扶助、給予實際幫忙，自始至終態度才是最重要的，絕對不能姑息。

日前有韓粉挖出4年前韓國瑜要參選總統，侯友宜未支持的影片，侯友宜說「不要抹黑我，特別是用影片斷章取義的方式！」指他跟韓國瑜常用電話聯絡，也聊得很開心，彼此都是老朋友，有共同面對責任，我們愛中華民國，都愛台灣這塊土地，我們有共同的信念，因此

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